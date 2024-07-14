Адвокат объяснила, как студент может получить отсрочку

В Украине идет мобилизация. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.

В частности это касается студентов. Адвокат Марина Бекало объяснила, как теперь оформить отсрочку студентам и обновить данные.

По ее словам, в ТЦК необходимо подать заявление по форме, предусмотренной Приложением 4 Постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 560. Это делается лично.

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Также есть возможность получать отсрочку с помощью "Резерв+" на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку. Кроме этого, нужно подать справку о соискателе образования, которая сформирована в ЕГБО вузе, где человек получает образование.

"Заявление на отсрочку заполняете, распечатываете и подписываете. Подаете в двух экземплярах. Ее обязаны зарегистрировать в ТЦК и СП (согласно п. 58 Постановления). Второй экземпляр с отметкой о регистрации возвращается вам", – пояснила адвокат.

Бекало добавила, что комиссия ТЦК обязана рассмотреть заявление в течение 7 дней со дня поступления. По результатам рассмотрения заявления с документами комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки или отказа.

Решение оформляется протоколом. О результате рассмотрения заявителю сообщают через средства телефонной/электронной связи или по почте на следующий день после принятия.

Если решение будет положительным, необходимо предоставить справку о получении отсрочки. В случае отказа выносится письменное решение по форме 7, которое может быть оспорено в судебном порядке.

Адвокат подчеркнула, что до принятия решения военнообязанных не имеют права направлять на медицинское освидетельствование ВЛК и не они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Напомним, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Согласно новым положениям, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 обновить свои учетные данные. За неисполнение этой обязанности предусмотрены штрафы.

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