Адвокат пояснил, что такое повестка для уточнения военно-учетных данных

Из-за общей мобилизации, объявленной в Украине в связи с полномасштабным вторжением России в 2022 году, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают разные виды повесток. Один из таких видов – повестка для уточнения военно-учетных данных. Что это значит, объяснил адвокат Сергей Савинский.

По словам специалиста, такая повестка представляется для уточнения персональных данных граждан, информации из военно-учетного документа и сверки данных с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это может потребоваться для обновления информации о составе семьи, трудоустройстве, состоянии здоровья и т.д., пишут Факты ICTV.

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Повестка должна содержать следующие обязательные элементы: полные данные военнообязанного, наименование территориального центра комплектования, цель вызова, место и время явки, подпись ответственного должностного лица, дату выдачи и регистрационный номер. Также в документе должно быть разъяснение о последствиях неявки. В случае отсутствия хотя бы одного из этих пунктов повестка неправомерна.

В случае неявки по повестке для уточнения данных предусмотрена административная ответственность. Не появившиеся военнообязанные могут быть оштрафованы. Это важно, поскольку ответственность за нарушение воинской обязанности может иметь серьезные последствия.

Адвокат отмечает, что получение таких повесток не всегда означает призыв на службу, однако пренебрегать ими не стоит. Это обычная процедура для поддержания актуальности информации в реестрах, обязательная в период мобилизации.

Напомним, в Украине Укрпочта приступила к первой массовой рассылке электронных повесток для военнообязанных.

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