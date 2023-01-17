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Война в Украине

Аэроразведчики помогли бойцам ВСУ уничтожить 25 вагнеровцев вблизи Соледара (видео)

Былим Елена

Аэроразведчики помогли бойцам ВСУ уничтожить 25 вагнеровцев вблизи Соледара (видео)

Украинские защитники на Соледарском направлении ликвидировали 25 вагнеровцев. Видео работы бойцов ВСУ появилось в соцсетях.

Как сообщили защитники 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, заметить врага помогла аэро-разведка 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. После предоставления точных координат удалось ликвидировать 25 наемников из ЧВК "Вагнер".

"Соледарское направление, 25 уничтоженных вагнеровцев в одной траншее", – подписали они видео своей точной работы. "Берем кровь пехоты!", — добавили артиллеристы.

Ранее украинские бойцы показали, как им удалось с помощью дрона перехватить рацию уничтоженных врагов и несколько дней подслушивать информацию о размещении российских боевиков.

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Также украинские бойцы показали американский бронеавтомобиль MaxxPro после вражеских обстрелов и попадания РПГ.

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