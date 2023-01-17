Аэроразведчики помогли бойцам ВСУ уничтожить 25 вагнеровцев вблизи Соледара (видео)

Украинские защитники на Соледарском направлении ликвидировали 25 вагнеровцев. Видео работы бойцов ВСУ появилось в соцсетях.

Как сообщили защитники 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, заметить врага помогла аэро-разведка 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. После предоставления точных координат удалось ликвидировать 25 наемников из ЧВК "Вагнер".

"Соледарское направление, 25 уничтоженных вагнеровцев в одной траншее", – подписали они видео своей точной работы. "Берем кровь пехоты!", — добавили артиллеристы.

Ранее украинские бойцы показали, как им удалось с помощью дрона перехватить рацию уничтоженных врагов и несколько дней подслушивать информацию о размещении российских боевиков.

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