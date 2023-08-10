Актуальные модели в 2023 году: Андре Тан рассказал о джинсах, которые стоит приобрести (фото)

Для всех поклонников моды и комфорта, 2023 год принес разнообразие стильных джинсовых моделей. Гарантированно, что вы найдете то, что подчеркнет ваш стиль и придаст удобство.

Известный украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал о моделях джинсов, получивших популярность в этом сезоне.

"Хорошие джинсы – это всегда надежная инвестиция. Джинсы – это удобный помощник в создании стильного образа, и, кроме того, с ними всегда есть возможность легко менять луки", – сказал Андре Тан.

Актуальные джинсы 2023:

Джинсы с низкой посадкой – возвращение из прежнего тренда. Эти джинсы снова пришли в моду. Они привлекают внимание своей дерзостью и позволяют создать смелые образы.

Прямые джинсы – вечная классика, всегда в тренде. Прямые брюки помогут вам подчеркнуть ваш стиль и создать гармоничный образ.

Мешковатые джинсы – снова на пике популярности. Они удивляют своей свободой и возможностью создать яркий и непредсказуемый образ. Здесь подойдут и карго, и палаццо, и moms.

Печворк – джинсы в стиле "деним на деним", получили новую жизнь благодаря популярности экологичных. Такие джинсы превращают неиспользованные ткани в уникальные и стильные изделия.

Цветные джинсы – выбор для тех, кто хочет украсить свой гардероб новыми оттенками. Яркие цвета придают энергии и креативности вашему образу.

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"Помните, правильные джинсы – это подходящие именно вам! Обращайте внимание, насколько вы в них удобно себя чувствуете. Но не забывайте также и об актуальности моделей", – добавил дизайнер.

Напомним, ранее Андре Тан более подробно рассказал о стиле Old Money и объяснил, как грамотно подобрать стильный лук в этой стилистике.

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