Американские онкологи генетически изменили злокачественные клетки, чтобы использовать их в борьбе с раком

Злокачественные клетки заставили производить противораковые соединения, а также модифицировали, чтобы помешать образованию новых опухолей.

О новом исследовании американских онкологов из Гарвардской медицинской школы пишут в журнале Science Translational Medicine. Злокачественные клетки изменили с помощью генной инженерии, чтобы использовать их в качестве вакцины для борьбы с раком. Первые доказательства эффективности такового подхода получили в опытах на мышах.

Вакцины против рака являются потенциальным мощным способом борьбы с онкологическими заболеваниями. Такие вакцины уже испытывали против рака груди и мозга, но если эти вакцины заставляли здоровые клетки производить биомаркеры злокачественных, чтобы натренировать иммунную систему эффективнее бороться с опухолями, то в этом исследовании ученые решили прививать живые раковые клетки. Онкологи использовали их склонность возвращаться к месту образования опухолей.

Модифицированные клетки рака использовали в качестве "курьеров" лекарства к другим опухолям. Благодаря технологии генетического редактирования, которая называется CRISPR-Cas9, клетки заставили производить вещества интерферон-β и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, которые препятствуют разрастанию опухолей и побуждают иммунную систему бороться с раком более эффективно. Кроме этого, клетки модифицировали так, чтобы сделать невозможным образование новых опухолей из них, а также иметь возможность уничтожить их, когда в них больше не потребуется.

Ученые опробовали этот способ на мышах с глиобластомой и раком легких. У испытуемых мышей, которым ввели модифицированные злокачественные клетки, не наблюдали разрастания рака, в отличие от контрольной группы. Поэтому авторы исследования утверждают, что измененные раковые клетки обладают длительным противораковым эффектом.

Также они проверили, смогут ли модифицированные клетки предотвратить возвращение болезни, если их имплантировать в место удаления опухолей. В течение недели у 10 из 12 мышей были устранены остаточные злокачественные клетки, тогда как у животных контрольной группы опухоли вернулись и пришлось подвергнуть эвтаназии в течение 2 недель. По словам ученых, этот подход может сработать против рецидива рака и предотвратить метастазы.

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