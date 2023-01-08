Американські онкологи генетично змінили злоякісні клітини, щоб використати їх у боротьбі з раком

Злоякісні клітини змусили виробляти протиракові сполуки, а також модифікували, щоб завадити утворенню ними нових пухлин.

Про нове дослідження американських онкологів з Гарвардської медичної школи пишуть в журналі Science Translational Medicine. Злоякісні клітини змінили за допомогою генної інженерії, щоб використати їх як вакцину для боротьби з раком. Перші підтвердження ефективності такого підходу отримали в дослідах на мишах.

Вакцини проти раку є потенційним потужним способом боротьби з онкологічними захворюваннями. Такі вакцини вже випробовували проти раку грудей та мозку, але якщо ці вакцини змушували здорові клітини виробляти біомаркери злоякісних, щоб натренувати імунну систему ефективніше боротися з пухлинами, то у цьому дослідженні вчені вирішили робити щеплення самими живими раковими клітинами. Онкологи використали їхню схильність повертатися до місця утворення пухлин.

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Модифіковані клітини раку використали у ролі "кур'єрів" ліків до інших пухлин. Завдяки технології генетичного редагування, яка називається CRISPR-Cas9, клітини змусили виробляти речовини інтерферон-β та гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий фактор, які перешкоджають розростанню пухлин та спонукають імунну систему боротися з раком ефективніше. Окрім цього, клітини модифікували так, щоб унеможливити утворення нових пухлин із них, а також мати змогу знищити їх, коли в них більше не буде потреби.

Науковці випробували цей спосіб на мишах із гліобластомою і раком легень. У піддослідних мишей, яким ввели модифіковані злоякісні клітини, не спостерігали розростання раку, на відміну від контрольної групи. Тому автори дослідження стверджують, що змінені ракові клітини мають тривалий протираковий ефект.

Також вони перевірили, чи зможуть модифіковані клітини запобігти поверненню хвороби, якщо їх імплантувати в місце видалення пухлин. Протягом тижня у 10 з 12 мишей було усунено залишкові злоякісні клітини, тоді як у тварин контрольної групи пухлини повернулися і їх довелося піддати евтаназії протягом 2 тижнів. За словами вчених, цей підхід може спрацювати проти рецидиву раку і запобігти метастазам.

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