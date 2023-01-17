Анатолий Анатолич высмеял интервью Оскара Кучеры Дудю о поддержке войны и показал суть россиян за минуту (видео)

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич спародировал российского актера Оскара Кучеру. На днях тот рассказывал в интервью журналисту Юрию Дудю, как он поддерживает русскую армию.

Украинский телеведущий и блоггер сделал нарезку из кратких ответов Оскара Кучера и опубликовал ее на своей странице в Instagram. Там можно посмотреть, как Кучера пытается "усидеть на двух стульях".

За полторы минуты Анатолич показал, какие нелепые ответы давал известный киноактер.

Во время интервью он постоянно путался, говоря, что он выступает против войны, а затем о поддержке солдат на фронте.

Его ответы показались неуместными Анатолию Анатоличу, что он и показал в своем видео.

Что именно говорил Кучера в интервью Дудю:

“Я не могу стоять против своей страны. Хочу ли я помогать нашим погибающим ребятам? Хочу. Хочу ли я остановить все это? Хочу. Я считаю, что Россия в феврале 2022 года нанесла превентивный удар, зная, что на нее нападут, и напала не на украинских солдат, а на американских и польских, которые там были".

"Я понимаю людей, которые не приняли происходящее и уехали. Это твое право. Эти ребята, которым даже повестки не прислали, а они сбежали… Это же трэш. Можно служить и не убивать. Я поддерживаю наших ребят, которые там, потому что это ребята из моей страны, попавшие в этот беспредел. Армия России выполняет приказ. Большинство этих ребят не хотят войны, но как им уйти? Дезертировать? Они в ситуации, когда они уже там".

"Я поддерживаю Путина не в войне против Украины, а в той политике, которую он сейчас начал вести внутри страны. . Я предполагаю, что моя армия делает не то, что нужно, при этом пацаны в окопах выполняют приказ. Возможно, они выполняют неправильный приказ, но я не могу их покинуть. Ребят, которые честно выполняют свою работу, я буду поддерживать до конца. Хочется верить, что мы когда-нибудь узнаем, что действительно не было другого выбора".

Труд и юмор Анатолия Анатолича уже оценили украинские коллеги Владимир Остапчук, тоже любящий потроллить россиян, а также Андрей Бедняков.

Полное интервью любителя путина можно посмотреть по ссылке.

Юрий Дудь – российский журналист и блоггер известного канала на Youtube под названием "Дудь". У канала более 10 млн подписчиков.

В большинстве своем Дудь проводит большие интервью с известными людьми — от рэперов до преподавателей.

Журналист был признан иноагентом 15 апреля.

Оскар Кучера – известный российский актер и телеведущий, отец 5 детей.

Наибольшую популярность ему принесла участие в сериале "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты".

Ранее телеведущий Андрей Бедняков напомнил своим читателям, какую пропаганду ежедневно выливают из экранов российских СМИ. В своей публикации он собрал все бестолковые мемы.

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