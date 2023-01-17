Анатолій Анатоліч висміяв інтерв'ю Оскара Кучери Дудю, щодо підтримки війни і показав суть росіян за хвилину (відео)

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч спародіював російського актора Оскара Кучеру. Днями той розповідав в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю, як він підтримує російську армію.

Український телеведучий та блогер зробив нарізку з коротких відповідей Оскара Кучери і опублікував її на своїй сторінці в Instagram. Там можна подивитися, як Кучера намагається "всидіти на двох стільцях".

За півтори хвилини Анатоліч показав, які безглузді відповіді давав відомий кіноактор.

Під час свого інтерв'ю той постійно плутався, кажучи, що він виступає проти війни, а потім про підтримку солдат на фронті.

Відео дня

Його відповіді здалися недоречними Анатолію Анатолічу, що він і показав у своєму відео.

Що саме казав Кучера в інтерв'ю Дудю:

“Я не можу стояти проти своєї країни. Чи хочу я допомагати нашим хлопцям, які гинуть? Хочу. Чи я хочу зупинити все це? Хочу. Я вважаю, що Росія в лютому 2022 року завдала превентивного удару, знаючи, що на неї нападуть, і напала не на українських солдатів, а на американських та польських, які там були".

“Я розумію людей, які не прийняли те, що відбувається, та поїхали. Це твоє право. Ці хлопці, яким навіть повістки не надіслали, а вони втекли… Це ж треш. Можна йти служити та не вбивати. Я підтримую наших хлопців, які там, бо це хлопці з моєї країни, які потрапили до цього свавілля. Армія Росії виконує наказ. Більшість цих хлопців не хочуть війни, але як їм піти? Дезертирувати? Вони у ситуації, коли вони вже там".

“Я підтримую Путіна не в війні проти України, а в тій політиці, яку він зараз почав вести всередині країни. . Я припускаю, що моя армія робить не те, що потрібно, при цьому пацани в окопах виконують наказ. Можливо, вони виконують неправильний наказ, але я не можу їх покинути. Хлопців, які чесно виконують свою роботу, я підтримуватиму до кінця. Хочеться вірити, що ми колись дізнаємося, що дійсно не було іншого вибору".

Працю та гумор Анатолія Анатоліча вже оцінили українські колеги Володимир Остапчук, який теж полюбляє потролити росіян, а також Андрій Бєдняков.

Повне інтерв'ю любителя путіна можна подивитися за посиланням.

Юрій Дудь - російський журналіст та блогер відомого каналу на Youtube під назвою "Дудь". У каналу понад 10 млн передплатників.

Здебільшого Дудь проводить великі інтерв'ю із відомими людьми — від реперів до викладачів.

Журналіста визнали іноагентом 15 квітня.

Оскар Кучера - відомий російський актор та телеведучий, батько 5 дітей.

Найбільшу популярність йому принесла участь в серіалі “Вулиці розбитих ліхтарів" та “Солдати".

Раніше телеведучий Андрій Бєдняков нагадав своїм читачам, яку пропаганду щоденно виливають з екранів російських ЗМІ. У своїй публікації він зібрав всі недолугі меми.

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