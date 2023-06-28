Андре Тан назвал вещи 'на все времена': никогда не выйдут из моды

Некоторые вещи, пусть даже созданные ведущими дизайнерами или стилистами, со временем теряют свою актуальность и пылятся в шкафах модниц и модников. Однако некоторые вещи остаются актуальными длительное время.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, чтобы вы хотите носить их долго и выглядеть при этом стильно.

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Он посоветовал обратить внимание на классические пиджаки. Такие вещи, говорит он, "давно вышли за пределы делового стиля" и стали излюбленным элементом гардероба.

"Его можно одевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой", – добавил модельер.

Также Андре Тан напомнил о "маленьких черных платьях".

По его словам, "это всегда выигрышный вариант". "Маленькое черное платье должно иметь свое место в гардеробе каждой! Об этом сказала Коко Шанель, и об этом говорю вам я. С тех пор, если бы не менялись тренды, черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь никогда не выйдет из моды", – заверил он.

Также стоит позаботиться о рубашках и прямых джинсах.

Дизайнер настаивает, что эти вещи модны всегда. "Рубашку можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или даже платье", — говорит Тан.

По его словам, "ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов". "Они выглядят дорого, подчеркивают хрупкость лодыжек и безупречно вписываются в любой образ", – говорит модельер.

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Напоследок он напомнил о тельняшках – они стали модными в прошлом веке по инициативе Коко Шанель.

"С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кежуал, деловые. Рукав тельняшка может быть как коротким, так и длинным, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов", – посоветовал Андре Тан.

Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

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