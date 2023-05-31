Английская классика: рецепт яблочного крамбла
Яблочный крамбл – ароматный английский десерт с сочной фруктовой начинкой и хрустящим рассыпчатым тестом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Сливочное масло – 180 г
Пшеничная мука – 140 г
Яблоки – 2 шт.
Сахар – 190 г
Мороженое – шарик
Лимон ½ шт.
Имбирь молотый – 0,5 ч. л.
Корица молотая – 0,5 ч. л.
Растительное масло – 10 г
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Способ приготовления:
1. Натрите холодное масло на терке. Смешайте с мукой, сахаром, корицей и имбирем.
2. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и поставьте в морозилку на 30 мин.
3. Очистите и нарежьте яблоки маленьким кубиком. Сбрызните лимонным соком.
4. К яблокам добавьте 100 сахара и 30 г муки, перемешайте.
5.Форму для запекания смажьте маслом, выложите яблоки.
6. Извлеките тесто из морозилки и натрите на терке на яблоки.
7. Выпекайте пирог 45-60 минут при 180 °С.
8. Подавайте с шариком мороженого.
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