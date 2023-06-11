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Война в Украине

Анна Маляр назвала причину подрыва Каховской ГЭС россиянами

Игорь Романько

Подрыв Каховской ГЭС

По данным, полученным от заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия осуществляет перемещение своих воинских частей из Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления. Цель перемещения - отвлечь украинские силы обороны от контрнаступления в Херсонской области путем уничтожения Каховской ГЭС.

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В частности, российское командование перемещает свои наиболее боевые подразделения, такие как морская пехота, воздушно-десантные войска и 49-я армия из Херсонского направления. Это свидетельствует о намерении россиян ограничить географию активных боевых действий вооруженных сил Украины, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах. Это также свидетельствует об их неспособности сдержать украинское наступление по разным направлениям.

Разрушение Каховской ГЭС является четким стратегическим действием, направленным на предотвращение наступления со стороны украинских сил обороны в Херсонском направлении и освобождение необходимых резервов для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

"Также разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым предотвратить освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области", – пишет Маляр.

Напомним, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.

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Война в Украине