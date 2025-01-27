Аномально тепло до 14 градусов и без осадков: какова погода в Украине 28 января

В конце января в Украине сохраняется аномально теплая погода, которая продлится и на следующей неделе. Ожидается, что иногда температура воздуха будет достигать рекордных отметок.

28 января на территории Украины прогнозируется теплая и сухая погода без осадков. Ветер южный, скорость 5-10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +1...+6°C, на западе местами до +7...+10°C. В дневные часы воздух прогреется до +7…+12°C, а в южных и западных регионах (особенно в Прикарпатье) ожидается +13…+16°C.

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По словам метеоролога Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украину будет поступать аномально теплый воздух с Балканского полуострова и восточного Средиземноморья. Из-за южных ветров и высокого атмосферного давления средняя температура будет превышать климатическую норму на 7–12°C. В дневные часы возможны даже рекордно высокие температуры.

Метеоролог отметил, что такая погода больше напоминает начало апреля, чем зимнее время года. Карта средней аномалии температуры с 27 января по 3 февраля демонстрирует беспрецедентное тепло по всей Восточной и Юго-Восточной Европе.

Напомним, ранее мы говорили, что аномальных морозов в Украине не будет.

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