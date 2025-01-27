Аномально тепло до 14 градусів та без опадів: якою буде погода в Україні 28 січня

Наприкінці січня в Україні зберігається аномально тепла погода, яка триватиме й наступного тижня. Очікується, що подекуди температура повітря сягатиме рекордних позначок.

28 січня на території України прогнозується тепла й суха погода без опадів. Вітер південний, швидкість 5–10 м/с. Вночі температура коливатиметься в межах +1…+6°C, на заході місцями до +7…+10°C. У денні години повітря прогріється до +7…+12°C, а в південних і західних регіонах (особливо на Прикарпатті) очікується +13…+16°C.

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За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, цього тижня в Україну надходитиме аномально тепле повітря з Балканського півострова та східного Середземномор’я. Через південні вітри й високий атмосферний тиск середня температура перевищуватиме кліматичну норму на 7–12°C. У денні години можливі навіть рекордно високі температури.

Метеоролог зазначив, що така погода більше нагадує початок квітня, ніж зимову пору року. Карта середньої аномалії температури з 27 січня до 3 лютого демонструє безпрецедентне тепло по всій Східній і Південно-Східній Європі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде.

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