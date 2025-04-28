Аномально жаркое лето 2025 может стать очередным ударом по экосистеме: о чем идет речь

Украину летом 2025 года, вероятно, снова ждет аномальная жара, сопровождаемая гидрологической засухой, повышенным риском пожаров и резкими погодными изменениями в виде гроз, града, ливней и шквалов.

По словам Веры Балабух, кандидата географических наук и заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины, уже сейчас фиксируются предпосылки для повышенной опасности пожаров весной и летом. Она подчеркнула, что водоемы в стране мелеют, малые реки постепенно исчезают, а большие демонстрируют признаки маловодия. Вместе с исчезновением болот и недостатком снежного покрова, ранее поддерживавшего уровень воды, это приводит к гидрологической засухе. Об этом сообщает OBOZ.UA.

"Уровень подземных вод снижается, вода исчезает даже в колодцах, и эта проблема затрагивает уже не только юг, но и север Украины, в частности Полесья", - подчеркнула Балабух. Она также отметила, что в Николаевской и Херсонской областях возникают серьезные проблемы не только с количеством, но и с качеством питьевой воды. Снабжение водными ресурсами становится стратегическим вызовом для страны.

По прогнозам, переход к летней температуре может произойти уже в мае. Если не будет существенного вторжения холодных воздушных масс, в Украине установится теплая погода с температурой +20…+25 °С, что приведет к развитию интенсивных погодных явлений.

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Как пояснила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, часто встречающиеся в апреле-мае весенние захолодания могут временно сдерживать потепление. Однако с наступлением устойчивой жары в результате перемещения атмосферных фронтов возможен стремительный рост конвективной облачности, что приведет к частым грозам, граду, ливням и шквалистым ветрам опасной силы.

Метеоролог отметила, что частота случаев града в Украине будет расти, поскольку общий температурный фон повышается. "С каждым годом температура летом становится выше, что ведет к более резким погодным изменениям при переходе от горячего к холодному воздуху", - пояснила Голеня.

Ранее мы говорили, что синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода.

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