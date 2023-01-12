Аномальное потепление: народный синоптик спрогнозировал, когда в Украине спадут морозы

Уже в скором времени в Украине может потеплеть. Воздух прогреется кое-где до 10 градусов тепла.

Такой прогноз сделал народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, "с 13 января в большую часть Европы вновь начнут поступать аномально теплые воздушные массы из Африки".

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8+10", – говорит метеоролог-самоучка. С его прогнозом согласен синоптик Игорь Кибальчич. Согласно его данным, "произойдет ощутимое потепление, которое коснется также и северо-восточных регионов".

Кибальчич прогнозирует, что в пятницу, 13 января, осадки в Украине не предполагаются. Ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях составит от -11 до -6 градусов, днем -5-ноль градусов. На остальной территории ночью от -6 до -1, днем до +3. В южных областях и по крайней мере днем может потеплеть до +6 градусов.

В субботу и воскресенье, 14-15 января, в Украине продолжится постепенное повышение температуры воздуха. Ночью Кибальчич прогнозирует от -7 до -2 градуса, днем до +1. В западных и южных областях в течение суток от нуля до плюс 5 градусов. Возможны небольшие осадки.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине завтра и послезавтра будет наблюдаться так называемая "европейская" зима – без осадков, с повышенной влажностью и туманами.

"Идет в Украине дальнейшее потепление. Еще в ближайшие пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие "плюсы". Ожидается завтра-послезавтра днем от 1 мороза до 3 тепла, на северо-востоке до 3 мороза, в западных областях 3- 8 градусов тепла", – добавила синоптик. Пик потепления, по их словам, ожидается Крещением, которое празднуют 19 января. Затем вернутся холода, где-то с 23-24 января.

Ранее синоптик Щедрин прогнозировал, что "в Украину может прийти весна среди зимы".

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