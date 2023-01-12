Аномальне потепління: народний синоптик спрогнозував, коли в Україні спадуть морози

Вже незабаром в Україні може потеплішати. Повітря прогріється подекуди до 10 градусів тепла.

Такий прогноз зробив народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, "з 13 січня до більшої частини Європи знов почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки".

"Тому і в Україні знов очікується аномальне потепління до +8+10", – каже метеоролог-самоучка. З його прогнозом погоджується синоптик Ігор Кібальчич. Згідно з його даними, "відбудеться відчутне потепління, яке торкнеться також і північно-східних регіонів".

Відео дня

Кібальчич прогнозує, що у п'ятницю, 13 січня, опадів в Україні не передбачається. Вітер буде помірним. Температура повітря вночі у північних, центральних та східних областях становитиме від -11 до -6 градусів, вдень -5-нуль градусів.На решті території вночі від -6 до -1, вдень до +3. У південних областях та на крайньому заході вдень може потеплішати до +6 градусів.

У суботу та неділю, 14-15 січня, в Україні продовжиться поступове підвищення температури повітря. Вночі Кібальчич прогнозує від -7 до -2 градусів, вдень до +1. У західних та південних областях протягом доби від нуля до плюс 5 градусів. Можливі невеликі опади.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні завтра та післязавтра буде спостерігатися так звана "європейська" зима – без опадів, з підвищеною вологістю та туманами.

"Йде в Україні подальше потепління. Ще найближчих пару ночей підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі "плюси". Очікується завтра-післязавтра вдень від 1 морозу до 3 тепла, на північному сході до 3 морозу, в західних областях 3-8 градусів тепла", – додала синоптиця. Пік потепління, за їх словами, очікується на Водохреще, яке святкують 19 січня. Потім повернуться холоди, десь з 23-24 січня.

Раніше синоптик Щедрін прогнозував, що "до України може прийти весна серед зими".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!