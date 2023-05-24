Аптечное средство лучше кофе и чайных пакетиков: Как избавиться от плохого запаха и бактерий из обуви

Как убрать плохой запах обуви и убить все бактерии и грибок

Приближаясь к теплому времени года, появляется неприятная проблема – запах, возникающий из обуви или носков из-за потливости, вызванной теплом, способствующей размножению бактерий.

Многие люди ищут разные способы, чтобы избавиться от этого неприятного запаха. Кто-то использует народные средства, например кофе или соду, тогда как другие покупают дорогую химию. Однако немногие знают, что в аптеке можно найти один препарат, который с легкостью справится с этой задачей.

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Хотя метод с кофе тоже эффективен, но если он вам не подходит, стоит попробовать хлоргексидин. Это антисептическое средство легко уничтожает бактерии и грибки, являющиеся источником неприятного "аромата".

Для устранения запаха смочите ватный диск или тряпку в хлоргексидине и протрите стельку обуви. Также можно использовать пульверизатор для распыления вещества внутрь обуви. Рекомендуется делать это вечером, чтобы к утру обувь высохла, и вы могли без проблем носить ее.

Важно помнить, что каждый человек может иметь разные реакции на разные препараты. Если у вас есть аллергические реакции или сомнения, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, прежде чем использовать какие-либо средства.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро и просто высушить промоклую обувь.

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