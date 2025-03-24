Аренда 1-комнатных квартир в Украине резко подешевела: сколько теперь стоит снимать жилье

В ряде крупных городов Украины владельцы пересмотрели цены на аренду однокомнатных квартир, в основном уменьшая их. Всего за последние полгода стоимость такого жилья упала на 2-31%. Самое ощутимое снижение зафиксировано в Полтаве – на 31%, до среднего уровня 9000 грн.

Как отметили на крупном профильном портале, в Ужгороде аренда квартир также стала значительно доступнее – стоимость уменьшилась на 10%. Об этом пишет OBOZ.UA. Кроме этого, цены снизились:

во Львове – на 9%;

в Ровно, Виннице – на 4%;

в Киеве – на 3%;

в Хмельницком – на 2%.

Где выросли цены на аренду квартир

Только в двух городах зафиксировано повышение стоимости аренды:

в Одессе цены выросли на 6%;

в Ивано-Франковске – на 3%.

В остальных городах, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир осталась без изменений.

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Стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине.

Аренда 1-комнатных квартир в Украине резко подешевела: сколько теперь стоит снимать жилье Аренда 1-комнатных квартир в Украине резко подешевела: сколько теперь стоит снимать жилье

В целом, по данным аналитиков, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине колеблется в пределах 4000-17 000 грн. Самое дешевое жилье предлагают в Харькове – в среднем за 4000 грн. К городам с самыми низкими ценами также относятся:

Запорожье – в среднем 5000 грн;

Николаев – 5400 грн.

Дороже всего – во Львове, в среднем 17 000 грн. А кроме того:

в Ужгороде – в среднем 16 800 грн;

Киеве – 16 500 грн;

Луцке – 14 000 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро изменятся цены на квартиры в новостройках.

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