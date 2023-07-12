Археолог заявил, что отыскал библейский город Содом
Археолог Стивен Коллинз утверждает, что установил месторасположение города Содом. По его словам, это место совпадает с библейским описанием.
Также там имелись на месте физические доказательства, в том числе "глазированная" керамика. Об этом сообщает ChristianHeadlines.
Отмечается, что команда нашла керамику середины бронзового века на месте в Иордании, которая, казалось, была расплавлена "вспышкой тепла", совпадая таким образом с библейским рассказом, согласно которому Бог уничтожил Содом с помощью серы и огня.
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Археологический участок, известный как Талл эль-Хамам, расположен на территории современной Иордании.
"Где стоял Лот, когда он поднял свои глаза и сказал, что вся плоскость Иордана хорошо орошена? Он был в Бетеле и Ай", – отметил он.
Коллинз сказал, что Талл-эль-Хаммам находится к востоку от Бетеля и Ай. Другие места в регионе, которые считаются местами для Содома, не соответствуют библейскому нарративу, добавил он.
"На самом деле библейский текст привел нас к этому месту. Мы просто ориентировались в географии", – добавил археолог.
Напомним, на Сицилии нашли место величайшей морской битвы: яркое свидетельство кровавой войны между Римом и Карфагеном.
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