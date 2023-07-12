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Археолог заявил, что отыскал библейский город Содом

Анастасия Крыщук

Археолог заявил, что отыскал библейский город Содом

Археолог Стивен Коллинз утверждает, что установил месторасположение города Содом. По его словам, это место совпадает с библейским описанием.

Также там имелись на месте физические доказательства, в том числе "глазированная" керамика. Об этом сообщает ChristianHeadlines.

Отмечается, что команда нашла керамику середины бронзового века на месте в Иордании, которая, казалось, была расплавлена ​​"вспышкой тепла", совпадая таким образом с библейским рассказом, согласно которому Бог уничтожил Содом с помощью серы и огня.

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Археологический участок, известный как Талл эль-Хамам, расположен на территории современной Иордании.

"Где стоял Лот, когда он поднял свои глаза и сказал, что вся плоскость Иордана хорошо орошена? Он был в Бетеле и Ай", – отметил он.

Коллинз сказал, что Талл-эль-Хаммам находится к востоку от Бетеля и Ай. Другие места в регионе, которые считаются местами для Содома, не соответствуют библейскому нарративу, добавил он.

"На самом деле библейский текст привел нас к этому месту. Мы просто ориентировались в географии", – добавил археолог.

Напомним, на Сицилии нашли место величайшей морской битвы: яркое свидетельство кровавой войны между Римом и Карфагеном.

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