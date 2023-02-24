Археологи нашли свидетельство, что 3,5 тысяч лет назад в Израиле проводили трепанацию черепа

Ученые в Израиле обнаружили свидетельство, что древние люди проводили операции на головном мозге. В частности, во время исследований могилы поздних бронзовых суток в Мегиддо (Израиль) был задокументирован редкий пример черепной хирургии, которая может быть самой ранней в своем роде на Ближнем Востоке.

Исследование ученых опубликовано в PLoS One. В 2016 году археологи раскопали пару гробниц в жилой части дворца в знаменитом библейском городе, обнаружив останки двух человек, похороненных вместе почти 3500 лет назад.

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После тщательного исследования, ученые из институтов США и Израиля опубликовали результаты анализа скелетов. Остатки покоились в части дворца, которая, как считается, предназначалась для элиты, среди глиняной посуды и других ценностей, принадлежащих более богатым горожанам. И скорее всего, они принадлежали мужчинам, принадлежавшим к влиятельной и богатой, возможно даже королевской.

Анализ ДНК установил их родственные связи, один из мужчин умер в раннем взрослом возрасте, а другой на время смерти был примерно на 30 лет старше своего родственника.

Ученые заметили на остатках обоих мужчин признаки болезни – скорее всего, туберкулеза или проказы. А еще на черепе старшего из них были отмечены следы процедуры, известной как трепанация. Она включает разрез кожи головы, использование инструмента с острым скошенным краем для вырезания четырех пересекающихся в черепе линий и использование рычага для проработки квадратного отверстия, чтобы обнажить мозг.

Пока неизвестно, почему эта процедура выполнялась, возможно, древние врачи намеревались уменьшить нарастающее давление на мозг.

Ученые отмечают: какой бы ни была цель операции, в конце концов она оказалась неудачной. Отверстия в черепе не имели признаков заживления, что позволяет предположить, что мужчина, которому на момент смерти было около 20 или 30 лет, умер вскоре после того, как его череп был раскрыт.

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У старшего брата также была дополнительная линия в черепе, где встречались пластины, а также дополнительный моляр, указывающий на редкое генетическое заболевание, которое называется ключично-черепной дисплазией.

Как пояснил один из авторов исследования Рэйчел Калишер из Университета Брауна, "в древности было гораздо больше терпимости и гораздо больше заботы, чем люди могут подумать. Мы имеем показания буквально со времен неандертальцев, что люди заботились друг о друге, даже в тяжелых обстоятельствах в прошлом люди остались людьми".

Что известно о месте, где были найдены останки с признаками трепанации: Расположенный в 130 километрах к северу от Иерусалима город Мегиддо был преуспевающим городским центром, в котором были размещены дворцы, храмы и построены укрепления. Этот город имел греческое название Армагеддон.

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