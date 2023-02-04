Археологи нашли в Ираке 5000-летнюю таверну (фото)

Археологи в Ираке обнаружили таверну, датируемую примерно 2700 годом до нашей эры. Заведение было обнаружено в древнем городе Лагаш, скрытом всего на 19 дюймов под поверхностью земли.

На месте археологи обнаружили, что кабак имел открытую территорию, кухню, глиняный холодильник, скамейки и контейнеры для хранения пищи. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что исследователи обнаружили десятки мисок, у которых были останки рыбы. Исследователи говорят, что Лагаш был густонаселенным промышленным центром в ранний династический период и одним из старейших и крупнейших городов южной Месопотамии.

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Открытие таверны говорит нам больше, кроме того, что люди любят есть вне дома. Это свидетельствует о том, что в обществе Лагаша был средний класс, а не только порабощенные люди и те, кто был богат или имел статус элиты.

"Тот факт, что у вас есть общественное место для сбора людей, где люди могут сесть, выпить пинту и поесть тушеной рыбы, означает, что они не работают под властью королей", – рассказал Рид Гудмэн, археолог из Университета Пенсильвании.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, наиболее девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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