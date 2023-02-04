Археологи знайшли в Іраку 5000-річну таверну (фото)

Археологи в Іраку виявили таверну, яка датується приблизно 2700 роком до нашої ери. Заклад було виявлено в стародавньому місті Лагаш, прихований всього на 19 дюймів під поверхнею землі.

На місці археологи виявили, що шинок мав відкриту територію, кухню, глиняний холодильник, лави та контейнери для зберігання їжі. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що дослідники знайшли десятки мисок, у яких були останки риби. Дослідники кажуть, що Лагаш був густонаселеним промисловим центром у ранній династичний період і одним із найстаріших і найбільших міст південної Месопотамії.

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Відкриття таверни говорить нам більше, окрім того, що люди люблять їсти поза домом. Це свідчить про те, що в суспільстві Лагаша був середній клас, а не лише поневолені люди та ті, хто був заможним або мав статус еліти.

"Той факт, що у вас є громадське місце для збору людей, де люди можуть сісти, випити пінту і поїсти тушкованої риби, означає, що вони не працюють під владою королів", – розповів Рід Гудмен, археолог з Університету Пенсільванії.

Раніше, вчені знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра зі збереженою шкірою та обличчям.

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