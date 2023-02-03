В Ефіопії виявили обсидіанові сокири віком 1,2 млн років (фото)

В Ефіопії вчені знайшли майже 600 ручних сокир з обсидіану, які були виготовлені понад 1,2 мільйона років тому. Згідно з дослідженням, їх виготовила невідома група гомінідів, сім’я, що складається з сучасних людей і наших численних вимерлих родичів.

Це відкриття відсуває хронологію використання інструментів з обсидіану на дивовижні 500 000 років назад. Воно також показує, що гомініди, які жили в цій частині Ефіопії, відомі як Мелка Кунтуре були досить вправними майстрами, пише Vice.

Зазначається, що вчені з Університету Сапієнца виявили те, що вони називають "сплеском видобутку обсидіану понад 1,2 мільйона років тому" гомінідами, що жили уздовж річки Аваш в Ефіопії.

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Археологічні дані свідчать про те, що вони виготовляли ручні сокири з обсидіану з "чудовою" стандартизацією та увагою до деталей, яка була "зосереджена на остаточній регулярності артефактів".

Відомо, що обсидіан – це вулканічне скло, яке утворюється зі швидко охолодженої лави, походження якої надає цій породі типовий темний колір і крихку структуру. Будучи крихким склом із гострими краями, обсидіан є корисним матеріалом для виготовлення знарядь праці та зброї.

Раніше, вчені знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра зі збереженою шкірою та обличчям.

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