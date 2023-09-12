Археологи нашли в Израиле перстень с изображением Иисуса в возрасте 1700 лет

Во время археологических раскопок на побережье Средиземного моря в Израиле ученые обнаружили древние сокровища, перевезенные двумя кораблями примерно 1700 и 600 лет назад.

Об этом сообщает Управление по древностям Израиля.

По предположениям археологов, оба судна затонули в результате шторма. Во время раскопок были обнаружены разные ценности, включая восьмиугольное золотое кольцо с драгоценным зеленым камнем с изображением "доброго пастыря" или Иисуса.

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Кроме того, археологи обнаружили сотни древнеримских и мамлюкских монет из серебра и бронзы, бронзовую статуэтку в форме орла, а также десятки бронзовых колокольчиков, которые, вероятно, использовались для отпугивания злых духов.

Интересно, что один из утонувших кораблей принадлежал к эпохе Древнего Рима, тогда как второй корабль относят к более поздней эпохе мамлюков, продолжавшуюся с 1291 по 1516 год.

Напомним, в Германии нашли монету, отчеканенную кельтами 2000 года.

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