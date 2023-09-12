Археологи знайшли в Ізраїлі перстень із зображенням Ісуса віком 1700 років

Під час археологічних розкопок на узбережжі Середземного моря в Ізраїлі, вчені виявили давні скарби, які були перевезені двома кораблями приблизно 1700 та 600 років тому.

Про це повідомляє Управління з питань старожитностей Ізраїлю.

За припущеннями археологів, обидва судна затонули в результаті шторму. Під час розкопок було виявлено різні цінності, включаючи восьмикутний золотий перстень з дорогоцінним зеленим каменем із зображенням "доброго пастиря" або Ісуса.

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Крім того, археологи знайшли сотні давньоримських і мамлюкських монет зі срібла та бронзи, бронзову статуетку у формі орла, а також десятки бронзових дзвіночків, які, ймовірно, використовувалися для відлякування злих духів.

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Цікаво, що один із потонулих кораблів належав до епохи Стародавнього Риму, тоді як другий корабель відносять до більш пізньої епохи мамлюків, яка тривала з 1291 по 1516 рік.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли монету, викарбувану кельтами 2000 років.

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