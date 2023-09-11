У Німеччині знайшли монету, викарбувану кельтами 2000 років тому (фото)

Надзвичайно рідкісну монету "чаша веселки", викарбувану кельтами понад 2000 років тому, знайшли біля річки в Німеччині. Легенда свідчить, що "райдужні чаші" — це краплі золота, які падають на Землю на кінці веселки.

Як повідомляє Інформаційний бюлетень Live Science, згідно з даними Баварської державної археологічної колекції, монета була викарбувана у другому або першому столітті до нашої ери. Вона має рідкісне зображення чотирикутної зірки, оточеної арками.

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Старший куратор нумізматичного відділу Державної археологічної колекції Бернвард Зігаус, який вивчає монету, зазначив, що вона має вигнуту форму.

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"Назва веселкових кубкових монет походить від легенди про те, що це краплі золота, які падають на землю на кінці веселки. Інша легенда про ці кельтські монети говорить нам, що ці монети можуть знайти лише недільні діти", або дитина удачі", – сказав він.

Одна сторона монети зображує людську голову з великим оком, з носом і губами, зображеними як крапки. Аналіз металу показав, що монета складається з 77% золота, 18% срібла та 5% міді.

Нагадаємо, на морському дні біля Аляски знайшли дивне "моторошне золоте яйце".

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