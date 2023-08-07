Археологи обнаружили на городище в Шотландии 2 скелета, состоявших из остатков шести разных людей

Во время раскопок на городище бронзового века в Клад Халлан на острове Южный Уист археологи обнаружили два хорошо сохранившихся скелета. На телах были признаки того, что они некоторое время хранились в торфяном болоте, прежде чем переместили их для захоронения.

Об этом пишет IFL Science.

Исследователи провели анализ ДНК тел, найденных во время раскопок и выяснили, что части тел принадлежали шести разным людям без общей матери.

Торфяное болото, где находились скелеты, способствовало естественной консервации, поэтому кости были в хорошем состоянии. Археологи предполагают, что жители Клада Халлана сознательно помещали тела в болота, чтобы сохранить их.

Удивительные детали скелетов, в частности, отсутствие зубов в верхней челюсти одного из мужчин, порождают разные теории, включая возможность замены утраченной головы.

У ученых есть несколько теорий, объясняющих такое странное объединение разных тел в одно.

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"Возможно, голова отпала, и они использовали другую голову, чтобы заменить утраченную", - предполагает Браун как одну из версий. Однако, смотря на время мумификации, можно предположить, что тела использовали в качестве своеобразного символа объединения.

"Слияние разных частей тела предков в одно лицо могло представлять слияние разных семей и их линий происхождения".

Изотопная датировка показала, что части скелетов датируются разными периодами, что делает эту археологическую находку интересным предметом исследования.

Напомним, студенты в Германии нашли редкие карманные солнечные часы, которым более 500 лет.

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