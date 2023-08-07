Археологи виявили на городищі у Шотландії 2 скелети, які складались з решток шести різних людей

Під час розкопок на городищі бронзового віку в Клад Халлан на острові Південний Уїст археологи знайшли два добре збережених скелети. На тілах були ознаки того, що вони деякий час зберігалися в торф'яному болоті, перш ніж їх перемістили для поховання.

Про це пише IFL Science.

Дослідники провели аналіз ДНК тіл, знайдених під час розкопок і з’ясували що частини тіл належали шести різним людям без спільної матері.

Торф'яне болото, де знаходилися скелети, сприяло природній консервації, тому кістки були у хорошому стані. Археологи припускають, що жителі Клад Халлан свідомо поміщали тіла в болота, щоб зберегти їх.

Дивні деталі скелетів, зокрема, відсутність зубів у верхній щелепі одного з чоловіків, породжують різні теорії, включаючи можливість заміни втраченої голови.

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У вчених є кілька теорій, які пояснюють таке дивне об’єднання різних тіл в одне.

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"Можливо, голова відпала, і вони використали іншу голову, щоб замінити втрачену", — припускає Браун як одну з версій. Однак, дивлячись на час муміфікації, можна припустити, що тіла використали як своєрідний символ об’єднання.

"Злиття різних частин тіла предків в одну особу могло представляти злиття різних сімей та їхніх ліній походження".

Ізотопне датування показало, що частини скелетів датуються різними періодами, що робить цей археологічний знахідку цікавим предметом дослідження.

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