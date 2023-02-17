Археологи обнаружили следы трепанации на черепе средневековой женщины из Италии (фото)

В Италии обнаружили череп женщины, жившей в 6-8 веке нашей эры, со следами трепанации – сверление отверстия в голове. Хотя останки были впервые раскопаны в конце 19 века, анализ ученые смогли сделать только недавно.

Согласно недавней статье, опубликованной в International Journal of Osteoarchaeology, ученые проанализировали череп средневековой женщины, когда-то жившей в центральной Италии. Оказалось, что она пережила как минимум две операции на мозге.

Этот конкретный череп принадлежит женщине около 50 лет. Он был найден в двойном захоронении вместе с мужскими останками, а также бронзовой брошью, расческой и золотыми нитями, что свидетельствует о принадлежности пары к одной из этих элитных семей.

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Сначала авторы осмотрели череп и заметили несколько черепных дефектов, в частности, крестообразный участок ячеистой кости с овальным углублением в центре и вторым овальным соскобленным участком.

"Мы обнаружили, что женщина пережила несколько операций, пройдя длительную хирургическую терапию, которая состояла из серии последовательных сверлений", – сказала соавтор исследования, Илеана Микарелли из Кембриджского университета.

Почему эта женщина была подвергнута не одной, а двум инвазивным операциям? Вероятно, она страдала каким-то системным заболеванием, по мнению авторов.

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