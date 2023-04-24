Археологи в Египте обнаружили несколько гробниц и часовен, которым примерно 3300 лет (фото)

На древнем кладбище на месте Саккары (Египет) обнаружены 3300-летние древнеегипетские гробницы и часовня с украшениями. Выяснилось, что самая большая гробница принадлежала человеку по имени Панехси, который был смотрителем храма Амона.

Издание LiveScience сообщает, что работы в Саккаре проводят ученые из Национального музея древностей в Лейдене и Египетского музея в Турине, Италия.

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Один из руководителей рабочей группы по раскопкам, куратор египетской и нубийской коллекции в Национальном музее древностей Нидерландов в Лейдене Лари Вайс отметил, что в гробнице Панехси они нашли невероятно красивые рельефы со "следами цвета". Надписи указывают на то, что погребенный в гробнице не имел детей, он был служителем, организовавшим доставку подношений к могиле. В его могиле обнаружили человеческие останки, однако они могут принадлежать людям, похороненным в более позднее время.

Еще одна найденная гробница принадлежала человеку по имени Юйю, она была производителем. Ученые говорят, что владелец гробницы был "специализированным художником в королевской казне". Гробница Юю меньше, чем гробница Панехси, в ней несколько произведений искусства, на которых изображены "интересные детали", в частности, носителей барков (кораблей) и похоронной процессии с плакальницами. Ученые говорят, что они нашли изображение четырех поколений семьи владельца гробницы, среди которых его родители, он сам и его жена, его брат с женой и детьми, его дети и внуки.

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Еще в одной из найденных гробниц обнаружили рельефные статуи, на которых изображены четыре человека, вероятно, принадлежащие к одной семье. Статуи были незаконченными, но их дизайн похож на те, что были найдены в соседней гробнице – она принадлежала паре по имени Майя и Мерит, которые жили примерно за 50 лет до того, как эта гробница была построена.

В комментарии Live Science ученые из Италии прокомментировали находки следующим образом: "Качество этого рельефа поразительно, художник сыграл на трехмерности и фронтальности четырех фигур с редким для искусства Древнего Египта сознанием".

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