Археологи в Польше нашли скелет человека, жившего на Земле 7000 лет назад (фото)

Археологи в Польше обнаружили очень хорошо сохранившийся 7000-летний скелет, лежавший в эмбриональной позе. Остатки человека хорошо сохранились благодаря почве с некислым химическим составом – он действовал как природный консервант, защищая скелет.

Это погребение сопровождалось фрагментами керамики самобытной культуры линейной керамики, пишет польское издание Dziennik Polski.

Археолог из Galty Earth & Engineering Services Павел Мицик, руководивший раскопками, отметил, что ученые ожидали найти остатки городских стен средневекового периода. Никто из них не представлял, что удастся найти доисторические объекты.

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Отмечается, что открытие было сделано в окрестностях Кракова во время ремонта городской площади в Сломниках. Наряду с погребением также обнаружены обломки кремня, но, к сожалению, часть захоронения была повреждена. Мицик отметил, что верхний слой могилы был выровнен в определенный момент в прошлом, что, вероятно, стало причиной этого повреждения.

Археологи говорят, что скелет лежал в форме эмбриона – на боку руки подтянуты к груди и согнуты колени.

Ученые говорят, что раньше здесь могло быть поселение фермеров, так что эта могила могла принадлежать "члену первых фермеров на территории современной Польши".

Напомним, на Кипре нашли золотые украшения в возрасте 3000 лет.

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