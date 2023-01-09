Архитектор заявил, что космическая станция NASA на орбите Луны может вызвать клаустрофобию у астронавтов

Как будут жить астронавты на космической станции NASA Gateway, вращающейся вокруг Луны

Жилые помещения станции NASA Gateway, вращающейся вокруг Луны, будут настолько крохотными, что астронавты не смогут стоять внутри вертикально.

Об этом пишет Space, ссылаясь на слова архитектора, участвовавшего в проектировании станции.

NASA совместно с международными партнерами планируют приступить к строительству станции Gateway на орбите Луны в ближайшие пару лет. Космическая лаборатория будет составлять примерно 1/6 от размера Международной космической станции (МКС), имея 2 жилых модуля, которые заставят членов экипажа полностью отказаться от личного пространства.

"Модуль International Habitation будет иметь подходящее для проживания пространство около 8 кубических метров и вам придется делить его с тремя другими. То есть, это была бы комната 2 на 2 на 2 метра. И вы там заперты. Есть другие комнаты, но они не больше и их немного", – сказал Рене Вацлавичек, космический архитектор и исследователь дизайна в австрийской компании LIQUIFER Space Systems.

Архитектор участвовал в проектировании построенного в Европе модуля International Habitation или I-Hab, являющегося одним из двух жилых элементов Gateway, по сути спальные комнаты, объединенные с лабораторным помещением.

По его словам, работая над дизайном, архитекторам пришлось склониться к практическим требованиям, продиктованным природой проекта. От первоначальных замыслов сделать боль просторные помещения пришлось отказаться из-за невозможности запуска массивных компонентов на Луну.

"Мы начали на первом этапе с цилиндра с внешними размерами, подобными тому, что мы знаем с МКС. Это примерно 4,5 м в диаметре и 6 м в длину. Но из-за массовых ограничений нам пришлось уменьшить его внешние размеры до 3 м, что привело к получению внутреннего поперечного сечения размером всего 1,2 м на 1,2 м. Большую часть внутреннего объема занимает техника, поэтому это по сути просто коридор, где вам нужно повернуть на 90 градусов, чтобы вытянуться", – отметил Вацлавичек.

МКС с интерьерами размером 2,2 на 2,2 м, где астронавты могут даже выполнять упражнения космической гимнастики, предлагает роскошный опыт по сравнению с тем, что ждет исследователей Луны на Gateway.

"I-Hab на самом деле является просто цилиндром с люком на каждом конце и двумя люками по бокам и коридором, проходящим через ось длины. Даже если вы хотите пройти мимо друг друга, это уже достаточно сложно, вы должны прервать все, что вы делаете, чтобы позволить другому пройти мимо вас", – добавил он.

Каким-то образом архитекторам удалось включить около 1,5 кубических м частного пространства, защищенного закрытой дверью для каждого члена экипажа, живущего внутри i-Hab. Но опыт пребывания на борту Gateway будет сложным по другим причинам, чем тесные жилые помещения. По словам архитектора, большую часть модуля будет занимать шумная техника жизнеобеспечения, постоянное жужжание которой, скорее всего, изрядно подействует на нервы большинства людей.

"На самом деле вы живете в машинном отделении. Системы жизнеобеспечения шумят, у них много вентиляторов, а у вас есть только 1,5 кубометра частного пространства, куда можно закрыть дверь и не слышать шум", – говорит Вацлавичек.

Архитекторы искали способы облегчить давление на экипаж и сделать пребывание на борту Gateway более приятным, но этому мешали технические ограничения, в частности, ограничения ракет-носителей, доступных для отправки модуля к месту назначения.

"Нас всегда спрашивают: "Где окно?". На МКС самым популярным местом, где астронавты проводят каждую свободную минуту, есть окно. Но с этим связаны технические проблемы. Кроме того, стекло очень тяжелое, поэтому окно – это первое, что отменяется", – пояснил архитектор.

Однако на шлюзе будут меньше окна, расположенные в модуле заправки ESPRIT, который также будет построен в Европе.

Хотя американский модуль HALO может быть запущен уже в 2024 году, путешествие I-Hab на Луну ожидается не раньше 2027 года. По словам Вацлавицека, команда работает над критическим обзором дизайна, важной вехой перед началом производства аппаратного обеспечения. Они начали создавать макет реального размера для тестирования взаимодействия человека со средой обитания.

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