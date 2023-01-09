Архітектор заявив, що космічна станція NASA на орбіті Місяця, може викликати клаустрофобію у астронавтів

Житлові приміщення станції NASA Gateway, яка обертається навколо Місяця, будуть настільки крихітними, що астронавти не зможуть стояти всередині вертикально.

Про це пише Space, посилаючись на слова архітектора, який брав участь у проєктуванні станції.

NASA спільно з міжнародними партнерами планують розпочати будівництво станції Gateway на орбіті Місяця в найближчі пару років. Космічна лабораторія становитиме приблизно 1/6 від розміру Міжнародної космічної станції (МКС), маючи 2 житлових модулі, які змусять членів екіпажу повністю відмовитися від особистого простору.

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"Модуль International Habitation матиме придатний для проживання простір близько 8 кубічних метрів і вам доведеться ділити його з трьома іншими. Тобто, це була б кімната 2 на 2 на 2 метри. І ви там замкнені. Є інші кімнати, але вони не більші і їх небагато", – сказав Рене Вацлавічек, космічний архітектор і дослідник дизайну в австрійській компанії LIQUIFER Space Systems.

Архітектор брав участь у проєктуванні побудованого в Європі модуля International Habitation або I-Hab, який є одним із двох житлових елементів Gateway, по суті спальні кімнати, об’єднані з лабораторним приміщенням.

За його словами, працюючи над дизайном, архітекторам довелося схилитися до практичних вимог, продиктованих природою проєкту. Від початкових задумів зробити біль просторі приміщення довелося відмовитися через неможливість запуску масивних компонентів на Місяць.

"Ми почали на першому етапі з циліндра із зовнішніми розмірами, подібними до того, що ми знаємо з МКС. Це приблизно 4,5 м у діаметрі та 6 м в довжину. Але через масові обмеження нам довелося зменшити його зовнішні розміри до 3 м, що призвело до отримання внутрішнього поперечного перерізу розміром всього 1,2 м на 1,2 м. Більшу частину внутрішнього об’єму займає техніка, тому це, по суті, просто коридор, де вам потрібно повернути на 90 градусів, щоб витягнутися", – зазначив Вацлавічек.

МКС з інтер’єрами розміром 2,2 на 2,2 м, де астронавти можуть навіть виконувати вправи космічної гімнастики, пропонує розкішний досвід порівняно з тим, що чекає на дослідників Місяця на Gateway.

"I-Hab насправді є просто циліндром з люком на кожному кінці та двома люками з боків і коридором, що проходить через вісь довжини. Навіть якщо ви хочете пройти повз один одного, це вже досить складно, ви повинні перервати все, що ви робите цієї миті, щоб дозволити іншому пройти повз вас", – додав він.

Якимось чином архітекторам вдалося включити близько 1,5 кубічних м приватного простору, захищеного закритими дверима для кожного члена екіпажу, який живе всередині i-Hab. Але досвід перебування на борту Gateway буде складним з інших причин, ніж тісні житлові приміщення. За словами архітектора, більшу частину модуля займатиме шумна техніка життєзабезпечення, постійне дзижчання якої, швидше за все, неабияк подіє на нерви більшості людей.

"Насправді ви живете в машинному відділенні. Системи життєзабезпечення шумлять, у них багато вентиляторів, а у вас є лише 1,5 кубометра приватного простору, куди можна закрити двері та пне чути шум", – каже Вацлавічек.

Архітектори шукали способи полегшити тиск на екіпаж і зробити перебування на борту Gateway приємнішим, але цьому заважали технічні обмеження, зокрема обмеження ракет-носіїв, доступних для відправлення модуля до місця призначення.

"Нас завжди запитують: "Де вікно?". На МКС найпопулярнішим місцем, де астронавти проводять кожну вільну хвилину, є вікно. Але з цим пов'язані технічні проблеми. Місяць знаходиться в тисячу разів далі ніж МКС, і кожне вікно є порушенням безперервності структури. Крім того, скло дуже важке, тому вікно – це перше, що скасовується", – пояснив архітектор.

Однак на шлюзі будуть менші вікна, розташовані в модулі заправки ESPRIT, який також буде побудовано в Європі.

Хоча американський модуль HALO може бути запущений вже у 2024 році, подорож I-Hab на Місяць очікується не раніше 2027 року. За словами Вацлавіцека, наразі команда працює над критичним оглядом дизайну, важливою віхою перед початком виробництва апаратного забезпечення. Вони почали створювати макет реального розміру для тестування взаємодії людини з середовищем існування.

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