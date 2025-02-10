Армия РФ атаковала дронами Сумы: попадание в дом и парковку, сгорело более десяти автомобилей, ранены (видео)

В Сумах вражеский беспилотник "Шахед" попал в парковку в жилом квартале, нанеся значительные разрушения. Взрыв повредил множество автомобилей, а в многоэтажных домах выбило окна. В результате атаки пострадала женщина, которую госпитализировали.

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По словам и. городского головы Артема Кобзаря, повреждены многие машины, некоторые из них занялись. На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики. В комментарии для Общественного Кобзарь уточнил, что уничтожены по меньшей мере 10 автомобилей, а пожар до сих пор продолжается.

По данным ГСЧС, в результате атаки повреждены три жилых дома и 15 автомобилей, из которых шесть сгорели. Сумской городской совет сообщил, что в одном из домов отсутствует газоснабжение.

Впоследствии в горсовете уточнили, что количество поврежденных домов выросло до пяти, а пострадала – женщина 1987 года рождения. На 10 февраля запланировано заседание штаба по ликвидации последствий обстрела.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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