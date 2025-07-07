Армия РФ атаковала Харьков дронами: попадание в многоэтажки и раненые, среди них - дети (фото)

Утром 7 июля Харьков подвергся очередной атаке со стороны российских оккупантов. Город был обстрелян ударными дронами типа "шахед". В результате вражеских ударов в жилом доме вспыхнул пожар, количество пострадавших возросло до 27 человек, среди них есть дети.

По информации городского головы Игоря Терехова, первые взрывы прогремели около 5:30 утра. Предварительно удары пришлись на Шевченковский район. Через несколько минут после первого удара были зафиксированы повторные взрывы.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Шевченковском районе дрон попал в жилую девятиэтажку - загорелось жилье на девятом этаже. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар и продолжали его ликвидацию в течение утра.

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Еще двое беспилотников попали в Слободской район — пострадали территория детского сада и торговый объект. Там загорелись хозяйственная постройка и автомобиль. Общая площадь возгорания – примерно 10 квадратных метров. Эти пожары уже ликвидированы.

По состоянию на 8:00 утра количество пострадавших составило 27 человек, в том числе трое детей. По последним данным, в Шевченковском районе пострадали 15 человек, в Слободском — 12. Несколько человек, в том числе один ребенок, были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, пока им оказывается необходимая помощь.

ГСЧС и местные власти продолжают работу на местах ударов, фиксируют последствия обстрела и помогают жителям.

Напомним, российские дроны атаковали Одессу.

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