Армия РФ атаковала Харьков и Одессу: повреждена многоэтажка и школа, есть раненные, один человек погиб (фото)

В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированные атаки на Одессу и Харьков, повлекшие значительные разрушения гражданской инфраструктуры и ранения мирных жителей.

Россия совершила массированную атаку беспилотниками в Одессу и Одесский район. В результате нападения значительно пострадало одно из старейших учебных заведений города – лицей №125, расположенный в микрорайоне Кривой Балки. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесский городской совет в telegram.

В здании школы, полностью отремонтированной до полномасштабного вторжения, выбиты окна, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.

Кроме школы, зафиксировано повреждение частных жилых домов, в нескольких из них возникло возгорание. Из-за повреждений осколками произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В результате атаки пострадали два человека - в Одессе и пригороде.

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. И.о. мэра Одессы Александр Филатов сообщил о создании городского оперативного штаба для помощи пострадавшим.

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В Харькове россияне нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами (КАБ), сосредоточив атаки на Салтовском и Шевченковском районах города. Больше всего пострадал Салтовский район, где был частично разрушен 12-этажный жилой дом – поврежден подъезд с первого по третий этаж. В результате этого удара пострадали 25 человек, пятеро из которых были госпитализированы.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Общественное Харьков. Среди пострадавших оказался трехмесячный младенец, получивший острую реакцию на стресс. Спасателям удалось эвакуировать 30 человек, среди которых четверо детей. Также повреждены пять автомобилей и выход станции метро.

Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram

Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram Последствия атаки в Одессу. Источник: Telegram

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

В центральной части города в результате вражеского удара по открытой территории пострадали исторические здания и общественные места. Еще одно попадание возле жилой застройки привело к повреждению по меньшей мере шести многоэтажных домов. Также разрушены магазины, торговые павильоны, автомобили и выходы станции метро.

Спасательные работы продолжаются, местные власти продолжают оценивать масштабы разрушений и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, армия РФ атаковала Запорожье.

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