Армия РФ атаковала Харьков КАБами: попали в многоэтажку и детскую площадку, есть погибшие, среди них ребенок (фото)

30 августа оккупанты ударили в 12-этажный жилой дом в Индустриальном районе Харькова. В Немышлянском районе прямо на детской площадке погиб ребенок.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Один из ударов пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

Ранее Терехов писал, что Харьков находится под ударами вражеских кабов. Также корреспонденты "Общественного" сообщили, что после серии взрывов в части районов Харькова пропал свет.

Позже мэр города сообщил, что россияне попали в 12-ти этажный жилой дом в Индустриальном районе.

"Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших уточняется. Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре якобы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБ обследуется".

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Через некоторое время Терехов сообщил: "В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочка. Еще минимум три человека в этом районе ранены.

В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших".

Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram

Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram

Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram

UPD: В результате атаки террористов на Харьков уже 47 человек ранены, 5 погибших.

Напомним, в ночь на вторник, 27 августа, российская армия совершила атаку на Украину с помощью ударных БПЛА и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине.

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