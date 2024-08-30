Армія РФ атакувала Харків КАБами: влучили у багатоповерхівку і дитячий майданчик, є загиблі, серед них дитина (фото)

30 серпня окупанти вдарили у 12-поверховий житловий будинок в Індустріальному районі Харкова. У Немишлянському районі прямо на дитячому майданчику загинула дитина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Один із ударів припав по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".

Раніше Терехов писав, що Харків перебуває під ударами ворожих кабів. Також кореспонденти "Громадського" повідомили, що після серії вибухів у частині районів Харкова зникло світло.

Пізніше мер міста повідомив, що росіяни потрапили до 12-ти поверхового житлового будинку в Індустріальному районі.

"Там пожежа та часткова руйнація. Інформація про постраждалих уточнюється. Також є попередня інформація про удар по Немишлянському району. У центрі, нібито, обійшлося без жертв, але обстеження місця влучення КАБу обстежується".

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Через деякий час Терехов повідомив: "У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранено.

В Індустріальному районі в багатоповерхівці, що горить, вже двоє загиблих".

Наслідки атаки на Харків. Джерело: Telegram

Наслідки атаки на Харків. Джерело: Telegram

Наслідки атаки на Харків. Джерело: Telegram

UPD: Внаслідок атаки терористів на Харків уже 47 людей поранено, 5 загиблих.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Україну за допомогою ударних БПЛА та ракет. Вибухи були чутні у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та Хмельниччині.

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