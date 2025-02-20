Армия РФ атаковала Херсон КАБом: есть попадания в многоэтажку, раненые дети (фото)

Российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

Об этом сообщили Прокудин в Тelegram, руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко. Бомба попала в жилой дом в Днепровском районе города.

Среди первых пострадавших – 13-летние близнецы, мальчик и девочка. Они получили минно-взрывные травмы и находятся в состоянии сильного стресса. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние опекают медики.

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Впоследствии стало известно, что при обстреле также пострадал 47-летний мужчина. Он получил взрывную и черепно-мозговую травму, контузию и ранение ног.

Спасателям удалось эвакуировать жителя с восьмого этажа дома, в который попала авиабомба. В то же время, по словам Прокудина, под завалами может оставаться раненых детей.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил еще о двух пострадавших. У 60-летнего мужчины диагностированы ссадины во главе, а 36-летний херсонец получил акубаротравму. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, армия РФ атаковала дронами Сумы.

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