Армия РФ атаковала Одессу дронами: полностью уничтожена многоэтажка, горели жилые дома, 13 раненых (фото)

В ночь на 20 июня Одесса подверглась массированной атаке со стороны России. Город был обстрелян ударными беспилотниками, в результате чего зафиксировано более 10 попаданий.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, эти удары повлекли за собой масштабные пожары и значительные разрушения. Одним из наиболее пострадавших объектов стал четырехэтажный жилой дом, полностью охвативший пламя. Во время спасательной операции пожарные смогли извлечь трех человек, еще шестерых эвакуировали. В процессе тушения пожара произошло обрушение конструкций, в результате чего ранения получили трое спасателей. Сейчас они находятся в больнице, их состояние стабильное.

Серьезные повреждения получил и 23-этажный жилой дом: огонь охватил верхние этажи — с 18-го по 20-й. Из здания эвакуировали около 600 жителей, среди которых три человека, в том числе двое детей, были спасены из заблокированной квартиры.

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

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Кроме того, по данным ГСЧС, огнем были охвачены еще пять жилых домов, три автомобиля, а также повреждены другие объекты инфраструктуры. Пострадала железнодорожная инфраструктура, админздания, гаражные помещения, газопровод и несколько многоквартирных жилых домов.

На месте частично разрушенного дома спасатели развернули пункт несокрушимости. Идут поисково-спасательные работы, поскольку есть подозрение, что под завалами может оставаться еще один человек. В общей сложности пострадали 13 человек, включая трех сотрудников ГСЧС.

Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами.

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