Армія рф атакувала Одесу дронами: повністю знищена багатоповерхівка, горіли житлові будинки, 13 поранених (фото)

У ніч на 20 червня Одеса зазнала масованої атаки з боку Росії. Місто було обстріляне ударними безпілотниками, внаслідок чого зафіксовано понад 10 влучань.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, ці удари спричинили масштабні пожежі та значні руйнування. Одним із найбільш постраждалих об’єктів став чотириповерховий житловий будинок, який повністю охопило полум’я. Під час рятувальної операції вогнеборці змогли витягти трьох людей, ще шістьох евакуювали. У процесі гасіння пожежі відбулось обвалення конструкцій, унаслідок чого поранення отримали троє рятувальників. Зараз вони перебувають у лікарні, їхній стан стабільний.

Серйозних пошкоджень зазнав і 23-поверховий житловий будинок: вогонь охопив верхні поверхи — з 18-го по 20-й. Із будівлі евакуювали близько 600 мешканців, серед яких троє людей, зокрема двоє дітей, були врятовані з заблокованої квартири.

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

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Окрім того, за даними ДСНС, вогнем були охоплені ще п’ять житлових будинків, три автомобілі, а також пошкоджено інші об'єкти інфраструктури. Постраждала залізнична інфраструктура, адмінбудівлі, гаражні приміщення, газопровід та кілька багатоквартирних житлових будинків.

На місці частково зруйнованого будинку рятувальники розгорнули пункт незламності. Тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки є підозра, що під завалами може залишатися ще одна людина. Загалом постраждали 13 осіб, включно з трьома співробітниками ДСНС.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами.

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