Армия РФ атаковала Одессу дронами: повреждены жилые дома, школа и транспорт, погибли и ранены (фото)
В ночь с 30 апреля на 1 мая 2025 года Одесса получила мощную атаку российских ударных беспилотников. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.
Продолжается поиск пожилых супругов, с которыми исчезла связь после удара.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера и мэра города Геннадия Труханова, пострадали многочисленные гражданские объекты - многоэтажки, частные дома, заведения социального назначения и автотранспорт.
"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары", - сообщил Кипер сразу после нападения.
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Первые взрывы прогремели около полуночи 1 мая, о чем сообщили корреспонденты "Общественное.Одесса" К трем часам ночи стало известно о значительных разрушениях и жертвах.
"В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи", - отметил председатель ОВА в своем позднем обращении.
На местах ударов возникли пожары, с которыми борются спасатели.
Напомним, армия РФ атаковала автобус в Марганце.
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