Армия РФ атаковала предприятие в городе Сумы: в месте попадания пожар, ранены 9 человек (фото)

В результате российского авиаудара по предприятию в городе Сумы ночью 30 августа девять человек были ранены, продолжается ликвидация последствий пожара.

Читайте также: В Ростовской области РФ после атаки дронов горят две нефтебазы (видео)

Об этом сообщает Сумская областная прокуратора в Facebook.

"30 августа около 01:30 ночи, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудара по предприятию в г. Сумы. В результате атаки окупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара".

По этому факту проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Правоохранительные органы документируют последствия обстрелов. От полученных ранений во время российского авиаудара по Сумам 30 августа скончалась раненая женщина, тело еще одной погибшей обнаружили под завалами.

Напомним, в ночь на вторник, 27 августа, российская армия совершила атаку на Украину с помощью ударных БПЛА и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!