Армія рф атакувала підприємство у місті Суми: у місці влучання пожежа, поранено 9 людей (фото)

У результаті російського авіаудару по підприємству у місті Суми вночі 30 серпня дев’ять людей було поранено, триває ліквідація наслідків пожежі.

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Про це повідомляє Сумська обласна прокуратора у Facebook.

"30 серпня близько 01:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі".

За цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Правоохоронні органи документують наслідки обстрілів. Від отриманих поранень під час російського авіаудару по Сумах 30 серпня померла поранена жінка, тіло ще однієї загиблої знайшли під завалами.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Україну за допомогою ударних БПЛА та ракет. Вибухи було чути у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та на Хмельниччині.

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