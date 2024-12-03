Армия РФ атаковала Тернополь дронами: есть попадание в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света

В ночь на 3 декабря российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры Тернополя, из-за чего часть города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

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"Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки".

Сергей Надал призвал жителей города зарядить телефоны и пополнить запасы воды в случае дальнейших перебоев.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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