Армія рф атакувала Тернопіль дронами: є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, частина міста залишилась без світла

У ніч на 3 грудня російський безпілотник поцілив в об’єкт енергетичної інфраструктури Тернополя, через що частина міста залишилася без електропостачання.

Про це повідомив Міський голова Тернополя Сергій Надал.

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки".

Сергій Надал закликав мешканців міста зарядити телефони та поповнити запаси води на випадок подальших перебоїв.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!