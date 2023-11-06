Армия РФ атаковала юг Украины: поврежден музей в центре Одессы, жилые дома в Херсоне, есть попадание в припортовую инфраструктуру (фото)

Вечером 5 ноября силы ПВО сбили 15 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 в небе над Одесской областью, а ночью понедельника – ракету Х-59 над Николаевщиной.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура, музей в Одессе и жилые дома в Херсоне. Также пострадали несколько мирных жителей.

Об этом сообщили в Силах обороны юга.

Как сообщает Одесская ОВА, в здании Одесского национального художественного музея в возрасте 124 года повредило стены, выбиты стекла и стекло.

Ночью 6 ноября вражеская атака на южные регионы продолжилась разными типами ракет и ударными дронами.

Одесса потерпела удар ракетами "Оникс" и "Искандер-М". В результате вражеской атаки повреждения получили несколько многоэтажек и музей в исторической части города, который входит в ЮНЕСКО.

Также была совершена атака по припортовой инфраструктуре Одессы дронами Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 15 "Шахедов".

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В результате атаки повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.

За медицинской помощью обратились 5 местных жителей.

Также россияне ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П по Херсону, в результате чего была повреждена пятиэтажка. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, россияне выпустили ракету Х-59, которую враг запустил по Николаевщине, которая была уничтожена силами ПВО.

Напомним, черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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