Российская армия атаковала ТЦК в Харькове и Запорожье дронами: попадание в жилые дома, более 20 человек ранены (фото)

В понедельник утром Запорожье подверглось очередной атаке со стороны российских войск: город был обстрелян дронами-камикадзе. По предварительным данным, ранены по меньшей мере 10 человек, зафиксированы многочисленные разрушения, в том числе вблизи здания областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что враг нанес серии ударов по городу, в том числе шестью дронами типа "Шахед". В результате обстрелов пострадали жилые дома, одно из зданий университета и несколько предприятий в областном центре. Атака продолжалась некоторое время, поэтому местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

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Около 10 утра Харьков подвергся новой атаке: в городе раздались взрывы, предварительно зафиксировано шесть попаданий в жилых районах. Пострадали не менее 11 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Также существует возможность, что под завалами находится человек.

Об атаке дронами-камикадзе сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что обстрелы затронули жилые массивы. В Холодногорском районе, по его словам, загорелся частный дом. В результате ударов повреждены дома, хозяйственные постройки, транспортная инфраструктура, а также зафиксированы возгорание автомобилей.

Мэр также сообщил о прямом попадании боевого дрона в одно из двухэтажных жилых зданий, где возник пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в результате атаки ранены 11 человек. По имеющейся информации, под завалами одного из разрушенных сооружений может находиться человек спасатели проводят поисковые работы, на месте работают все службы.

Впоследствии Сухопутные войска ВСУ сообщили о попадании в здание Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также в близлежащую территорию. Там зафиксированы по меньшей мере трое раненых.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.

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