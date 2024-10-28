Армия РФ атаковала жилой дом в Харькове и энергетический объект в Сумах, есть раненые (фото, видео)

В Холодногорском районе Харькова в результате ночных обстрелов 28 октября получили повреждения девятиэтажка. По данным местных властей, пострадали семь человек, среди которых одна несовершеннолетняя.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В результате удара значительно повреждены верхние этажи здания - разрушены три квартиры и перекрытие между восьмым и девятым этажами. Во всем доме выбиты окна. На месте попадания возник пожар.

К ликвидации последствий атаки привлечены более 25 спасателей и 6 единиц спецтехники ГСЧС. Также на месте работают психологи, оказывающие необходимую помощь пострадавшим.

Кроме Харькова, враг атаковал Чугуев. Информация о разрушении в городе уточняется.

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Той же ночью россияне совершили атаку беспилотниками по Сумской области. Враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры в районе Конотопа.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 6 вражеских дронов "Шахед". На месте работают соответствующие службы, продолжаются восстановительные работы.

Городские власти Харькова призывают жителей быть осторожными из-за возможности повторных обстрелов.

Напомним, армия РФ атаковала рынок в Купянске.