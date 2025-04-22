Армия РФ массированно атаковала Одессу дронами: занялись пожары, ранены (фото)

Вечером 21 апреля Одесса подверглась массированной атаке российских беспилотников, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека. В результате обстрела в городе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение и транспорт. В нескольких местах вспыхнули пожары.

Все экстренные и коммунальные службы оперативно работают на месте инцидента. Информация о количестве пострадавших уточняется. Об этом сообщили Кипер, Труханов в Тelegram, ГСЧС.

Читайте также: Армия РФ атаковала Кропивницкий дронами: город пережил самую массированную атаку, 10 человек ранены, среди них - ребенок (фото)

Геннадий Труханов добавил, что вражеские дроны попали по жилому району с плотной застройкой. Из-за взрывов и пожара повреждены многие квартиры. На месте работают аварийные службы, спасатели и коммунальщики.

Впоследствии Олег Кипер уточнил, что в результате удара пострадали три человека.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!